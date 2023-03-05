"Православна груша" Ломаченко потрапив у кадр із затятим агресором: фото

Український боксер Василь Ломаченко, який потрапив у Реєстр держзрадників за поширення наративів російської пропаганди, обняв росіянина Іслама Махачова, що активно підтримує війну РФ проти України, і зробив з ним спільне фото.

Про це свідчить відео з чемпіонату, інформує Апостроф.

Під час перегляду чемпіонату UFC у США скандальний боксер Ломаченко підійшов до росіянина Махачова, відомого своєю дружбою з Кадировим і активною підтримкою збройної агресії проти України, обійняв його та зробив спільне фото.

Зазначимо, що Василь Ломаченко нерідно потрапляє у скандали через свою проросійську позицію, наприклад, він публікуваві відео з проповіддю архієрея УПЦ Московського патріархату, у якій говорилося, що нібито "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу".

Крім того, цей боксер в інтерв'ю заявляв, що вважає українців, росіян і білорусів одним народом і не розуміє, чому Україна, Росія і Білорусь - це окремі держави зі своїми кордонами.

Тим часом Іслам Махачов навідується у гості до Рамзана Кадирова й відкрито підтримує агресію РФ проти України.


Ліза Бровко, Апостроф





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