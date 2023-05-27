На Київському іподромі провели благодійний турнір, у неділю пройдуть змагання рисистих порід коней (фото)

На Київському іподромі провели благодійний турнір, у неділю пройдуть змагання рисистих порід коней (фото)

На Київському іподромі у неділю, 28 травня, пройдуть змагання коней рисистих порід. Сьогодні на іподромі пройшов IV етап благодійного турніру з конкуру “Незламні”.

Про це, як передає , йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської ради з посиланням на КП “Київський іподром”.

Зазначається, що на усі зібрані на благодійному турнірі кошти зі стартових внесків та донатів буде закуплено обладнання для бійців ЗСУ.

Також цієї неділі пройдуть змагання коней рисистих порід.

“Відбудуться сім заїздів, у яких візьмуть участь 39 коней рисистих порід. Цей захід подарує незабутні емоції та можливість відчути силу грації цих витончених тварин. Глядачі отримають можливість побачити, як спортивність та довершеність коней рисистих порід об'єднуються у стрімкому русі вперед до перемоги. Незалежно від того, ви професіонал або аматор, цей захід запропонує щось особливе кожному”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захід почнеться 28 травня на Київському іподромі (проспект Академіка Глушкова, 10) о 12:45. Вхід на територію іподрому безоплатний.

Нагадаємо, відкриття бігового сезону на столичному іподромі відбулося 7 травня 2023 року. У перших шести заїздах взяли участь 34 рисаки французької рисистої породи.

Фото: КП “Київський іподром” з Podoprigora Vladislav

На Київському іподромі провели благодійний турнір, у неділю пройдуть змагання рисистих порід коней (фото)
На Київському іподромі провели благодійний турнір, у неділю пройдуть змагання рисистих порід коней (фото)

Олександр Попов, КиевВласть





Интересные новости
"Дніпро-1" втратив найважливіші очки у боротьбі за чемпіонство УПЛ"Дніпро-1" втратив найважливіші очки у боротьбі за чемпіонство УПЛ
Футболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛФутболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛ
Один із клубів УПЛ припинить існуванняОдин із клубів УПЛ припинить існування
У Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти РосіїУ Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти Росії
Під Бахмутом загинув чемпіон України з легкої атлетикиПід Бахмутом загинув чемпіон України з легкої атлетики
Блок рекламы


Похожие новости
Світоліна обіграла росіянку у фіналі тенісного турніру у ФранціїСвітоліна обіграла росіянку у фіналі тенісного турніру у Франції
Світоліна обіграла росіянку і вперше після повернення пробилася до півфіналу французького турніру WTAСвітоліна обіграла росіянку і вперше після повернення пробилася до півфіналу французького турніру WTA
"Челсі" проведе благодійний футбольний матч для допомоги Україні"Челсі" проведе благодійний футбольний матч для допомоги Україні
Українська тенісистка провела матч у парі з росіянкою на турнірі WTAУкраїнська тенісистка провела матч у парі з росіянкою на турнірі WTA
Українська тенісистка Калініна через травму програла фінал престижного турніру в ІталіїУкраїнська тенісистка Калініна через травму програла фінал престижного турніру в Італії
ФІБА не допустить російські та білоруські клуби на турніри найближчим часомФІБА не допустить російські та білоруські клуби на турніри найближчим часом
Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024
Українська тенісистка Калініна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в ІталіїУкраїнська тенісистка Калініна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в Італії
Українська тенісистка Калініна обіграла росіянку на престижному турнірі в ІталіїУкраїнська тенісистка Калініна обіграла росіянку на престижному турнірі в Італії
Цуренко обіграла Світоліну в українському дербі на турнірі WTA в ІталіїЦуренко обіграла Світоліну в українському дербі на турнірі WTA в Італії
Последние новости
Подгружаем последние новости