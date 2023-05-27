На Київському іподромі провели благодійний турнір, у неділю пройдуть змагання рисистих порід коней (фото)

На Київському іподромі у неділю, 28 травня, пройдуть змагання коней рисистих порід. Сьогодні на іподромі пройшов IV етап благодійного турніру з конкуру “Незламні”.

Про це, як передає KВ , йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської ради з посиланням на КП “Київський іподром”.

Зазначається, що на усі зібрані на благодійному турнірі кошти зі стартових внесків та донатів буде закуплено обладнання для бійців ЗСУ.

Також цієї неділі пройдуть змагання коней рисистих порід.

“Відбудуться сім заїздів, у яких візьмуть участь 39 коней рисистих порід. Цей захід подарує незабутні емоції та можливість відчути силу грації цих витончених тварин. Глядачі отримають можливість побачити, як спортивність та довершеність коней рисистих порід об'єднуються у стрімкому русі вперед до перемоги. Незалежно від того, ви професіонал або аматор, цей захід запропонує щось особливе кожному”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захід почнеться 28 травня на Київському іподромі (проспект Академіка Глушкова, 10) о 12:45. Вхід на територію іподрому безоплатний.

Нагадаємо, відкриття бігового сезону на столичному іподромі відбулося 7 травня 2023 року. У перших шести заїздах взяли участь 34 рисаки французької рисистої породи.