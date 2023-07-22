Польські прикордонники не пустили до країни російську тенісистку на турнір WTA у Варшаві
Росіянка залишилася без змагань у Польщі.
Польські прикордонники не пропустили до країни російську тенісистку Віру Звонарьову на турнір WTA, повідомляє міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, інформує
"Вчора, 21 липня, прикордонники не пустили російську тенісистку до Польщі. За візою, виданою Францією, Віра Звонарьова намагалася потрапити в нашу країну рейсом Белград - Варшава. Росіянка не була допущена Прикордонною службою з міркувань державної безпеки і громадської безпеки. Польща послідовно виступає проти режиму Путіна та Лукашенка, не пропускаючи до нашої країни осіб, які підтримують дії Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні міністерства.
Звонарьова є дворазовою фіналісткою турнірів Великого шолома та колишньою другою ракеткою світу.
Російські та білоруські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.