Польські прикордонники не пустили до країни російську тенісистку на турнір WTA у Варшаві

Росіянка залишилася без змагань у Польщі.

Польські прикордонники не пропустили до країни російську тенісистку Віру Звонарьову на турнір WTA, повідомляє міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, інформує ZN.ua .

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"Вчора, 21 липня, прикордонники не пустили російську тенісистку до Польщі. За візою, виданою Францією, Віра Звонарьова намагалася потрапити в нашу країну рейсом Белград - Варшава. Росіянка не була допущена Прикордонною службою з міркувань державної безпеки і громадської безпеки. Польща послідовно виступає проти режиму Путіна та Лукашенка, не пропускаючи до нашої країни осіб, які підтримують дії Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні міністерства.

Звонарьова є дворазовою фіналісткою турнірів Великого шолома та колишньою другою ракеткою світу.

Російські та білоруські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.