"Шахтар" проведе благодійний матч із клубом АПЛ на підтримку України

"Гірники" зіграють із "Тоттенхемом".

Донецький "Шахтар" проведе благодійний матч з "Тоттенхемом" на підтримку України, повідомляє "Футбол 24" , інформує ZN.ua .

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За інформацією джерела, товариська гра відбудеться у Лондоні на домашньому сталіоні клубу АПЛ 6 серпня.

Гроші, які вдасться зібрати в рамках заходу, будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та гуманітарну підтримку українців, які постраждали від вторгнення Росії.

"Гірники" для проведення цього поєдинку вже звернулися до УПЛ із офіційним листом, щоб перенести дату проведення гри другого туру чемпіонату України на середу, 2 серпня.