Легендарний футболіст "Динамо" опублікував перше фото з бойового завдання під Куп'янськом

Колишній гравець знаходиться в одній із найгарячіших точок фронту.

Колишній гравець "Динамо" та збірної України Владислав Ващук опублікував фотографії свого першого бойового завдання у лавах українських Сил Оборони, інформує ZN.ua .

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Ексфутболіст виклав фото із куп'янського напрямку на Харківщині. Ващук коротко підписав свої фото: "Перше бойове завдання".

48-річний Ващук відомий за своїми виступами за київське "Динамо" та збірну України, а також встиг пограти у Росії за московський "Спартак" (2003).

Будинок Ващука знаходиться у Гостомелі, а сам футболіст заявляв про те, що коли окупанти перебували у місті, то з його будинку були вкрадені всі цінні футболки та медалі.

У травні Ващук повідомив про те, що вступив до лав Національної гвардії України до бригади наступу "Буревій".

Куп'янський напрямок є одним із найгарячіших напрямків нинішнього етапу війни, на якому російські окупанти намагаються наступати на позиції ЗСУ.