Легендарний футболіст "Динамо" опублікував перше фото з бойового завдання під Куп'янськом
Колишній гравець знаходиться в одній із найгарячіших точок фронту.
Колишній гравець "Динамо" та збірної України Владислав Ващук опублікував фотографії свого першого бойового завдання у лавах українських Сил Оборони, інформує
Ексфутболіст виклав фото із куп'янського напрямку на Харківщині. Ващук коротко підписав свої фото: "Перше бойове завдання".
48-річний Ващук відомий за своїми виступами за київське "Динамо" та збірну України, а також встиг пограти у Росії за московський "Спартак" (2003).
Будинок Ващука знаходиться у Гостомелі, а сам футболіст заявляв про те, що коли окупанти перебували у місті, то з його будинку були вкрадені всі цінні футболки та медалі.
У травні Ващук повідомив про те, що вступив до лав Національної гвардії України до бригади наступу "Буревій".
Куп'янський напрямок є одним із найгарячіших напрямків нинішнього етапу війни, на якому російські окупанти намагаються наступати на позиції ЗСУ.