"Вороги відступлять": Ломаченко висловився про війну та можливість її завершити

Український боксер закликав до об’єднання.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) висловився про вторгнення Росії в Україну та можливість завершити війну, інформує ZN.ua .

Василь Ломаченко © Boxingscene

Боксер опублікував повідомлення в Instagram .

"Нам необхідно бути однодумцями у своїй країні. Якщо ми зможемо цього досягти, наші вороги відступлять. Ізраїльський народ зазнав поразки від ворогів щоразу, коли відступав від Господа, але Господь завжди вів його до щирого каяття.

Господь завжди із нами. Люди мінливі, мов вітер. Сьогодні вони – за тебе, завтра – проти. Хто може зупинити вітер? Хто може догодити всьому світу?

Якщо намагаєшся догодити кожному, обов'язково потрапиш у біду. Євангеліє каже: премудрість – простим. Будемо перед усім світом нічим, щоби перед Богом стати чимось.

Істина вічна, і хто тримається істини, того істина зберігає в його житті, тому що Господь Сам сказав: "Я – Шлях, Істина і Життя" (Ін. 14:6)", – написав Ломаченко.

Нагадаємо, Василь Ломаченко раніше неодноразово публікував у Instagram пости, присвячені підтримці УПЦ МП та критиці дій керівництва України щодо церкви, яка тісно пов'язана з Росією. При цьому сторінка спортсмена в Instagram не відкривається в Україні.