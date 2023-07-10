Усик подякував ЗСУ за можливість провести бій з Дюбуа

Українець радий, що боксуватиме у Польщі.

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) подякував військовим за можливість провести бій із британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua.

Усик подякував ЗСУ за можливість провести бій з Дюбуа
Олександр Усик
© K2 Promotions

"Хочу подякувати хлопцям, які зараз боронять нашу країну, бо саме завдяки їм ми маємо можливість виступати за кордоном та дарувати їм трохи емоційного щастя. ЗСУ.

Я дуже радий повернутися до Польщі, тому що звідси розпочалося моє чемпіонство, перший титул WBO, який я завоював у Гданську сім років тому. Мене тут гарно зустріли. Ми добре з Кшиштофом Гловацьким побоксували. Протягом семи років я трохи підзібрав поясів і повернувся сюди.

Хочу подякувати польському народу за підтримку, яку він надає Україні. Протягом своєї кар'єри я їздив багатьма містами боксувати, але це місце буде найближче до дому. Думаю, що багато моїх співвітчизників та людей, які приїдуть підтримувати бокс, будуть раді тому, що відбудеться 26 серпня", – цитує Усика Tribuna.com.

Дюбуа на пресконференції заявив, що має намір покласти край перемогам Усика:

"По-перше, моє коліно в порядку. Це вже зараз ясно. Я в тренувальному таборі, я бігаю. Думаю, що все буде добре. Я вдячний за цю можливість. Я довго чекав, і я готовий скористатися цим шансом. Усик – великий чемпіон, але у всього є початок і кінець. Я готовий".

Вечір боксу відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на Tarczy?ski Arena. На кону стоятимуть усі пояси українця.


Данило Слесь, ZN.ua





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