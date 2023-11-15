"Виходить, що я рекламую його": Усик не захотів говорити про Ф'юрі з журналістами

Українець відмовився рекламувати британця.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) не захотів говорити з журналістами про володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО), інформує ZN.ua.

"Я не думаю про Тайсона Ф'юрі. Я тут, а його немає. Де Тайсон Ф'юрі? Досить говорити про Ф'юрі. Я тут. А то виходить, що я його рекламую, а він мене обзиває кроликом, блін", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик і Ф'юрі раніше підписали контракт на бій, який мав відбутися 23 грудня. Однак Ф'юрі 28 жовтня провів важкий бій із колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, побував у нокдауні і зміг перемогти лише окремим рішенням суддів.

Усик у своєму останньому поєдинку у серпні технічним нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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