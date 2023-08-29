У команді Усика вперше прокоментували подачу апеляції Дюбуа

У команді українця впевнені у своїй правоті.

Промоутер Олександра Усика (21-0, 14 КО) Олександр Красюк вперше прокоментував подачу апеляції Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) на результат бою, інформує ZN.ua.

У команді Усика вперше прокоментували подачу апеляції Дюбуа
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"Нуль відсотків або негативна ймовірність того, що апеляція буде успішною", – наголосив Красюк.

Нагадаємо, у п'ятому раунді Дюбуа завдав забороненого удару, після чого українець отримав кілька хвилин на відновлення. У результаті Олександр переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Британець і представники його команди вимагали реваншу і заявили про те, що суддя мав зафіксувати нокдаун, оскільки удару було завдано за правилами.

Олександр Усик провів свій перший бій після двох перемог над Ентоні Джошуа і зберіг звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець здобув свою першу дострокову перемогу із жовтня 2019 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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