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2023-07-09
Легіонер "Динамо" не хоче повертатися до клубу через війну в Україні
Футболіст не має наміру повертатися до України.
Нападник "Динамо" Ерік Рамірес планує призупинити контракт із клубом, повідомляє
© ФК Динамо
За інформацією джерела, причиною є війна в Україні, статус запасного та прагнення клубу заощадити на видатках.
Зараз Ерік залишається на батьківщині, досі не розпочавши підготовку до нового сезону.
Нагадаємо, в січні 2022-го він відмовився повертатися в Україну, сказавши, що хоче залишитися у Венесуелі і готуватися до матчів національної збірної.
24-річний венесуелец провів 20 матчів за "Динамо", забив 4 голи та віддав 1 результативний пас.
"Динамо" минулого сезону посіло четверте місце в чемпіонаті України і не зуміло вийти з групи Ліги Європи.
Олексій Леонічев, ZN.ua