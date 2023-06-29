Два легіонери "Динамо" підуть із команди через війну – ЗМІ

Клуб може віддати гравців у оренду.

Легіонери київського "Динамо" Решат Рамадані та Джастін Лонвейк не залишаться в команді, повідомляє "ТаТоТаке" , інформує ZN.ua .

Джастін Лонвейк Динамо Киев от Шурика от Шурика

Півзахисників не було включено до складу киян на тренувальний збір в Австрії, який стартує 3 липня. Вони виїхали з України після кількох нічних ракетних атак Росії на початку червня "за сімейними обставинами".

Керівництво "Динамо" розглядає варіант оренди для обох футболістів, оскільки вони не готові грати за клуб під час війни. Також до складу на збір поки що не потрапив Денис Гармаш, який веде переговори щодо нового контракту.

"Динамо" підписало легіонерів після 1 липня 2022 року, тому вони не зможуть скористатися дозволом ФІФА призупинити контракти в односторонньому порядку.