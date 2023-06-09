Футболіст "Вест Хема" першим в історії виграв усі єврокубки

Емерсон відзначився фантастичним досягненням.

Футболіст "Вест Хема" Емерсон став першим гравцем в історії, який став переможцем усіх чинних єврокубкових турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, інформує ZN.ua.

Футболіст
Емерсон
© West Ham United FC

7 червня у Празі англійський клуб обіграв у фіналі Ліги конференцій "Фіорентину" з рахунком 2:1, а Емерсон провів на полі всю гру.

Італієць бразильського походження в минулому ставав переможцем Ліги Європи та Ліги чемпіонів з "Челсі" – у 2019-му та 2021-му роках відповідно. Це унікальний випадок в історії футболу.

Варто також зазначити, що Емерсон є володарем Суперкубку УЄФА та чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

Серед тренерів єдиним переможцем трьох єврокубків є португалець Жозе Моурінью.


Данило Слесь, ZN.ua





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