Дебютна гра Мессі за "Інтер Майамі" встановила рекорд на телебаченні США
Аргентинець грає у США.
Дебютна гра Ліонеля Мессі за "Інтер Майамі" встановила рекорд щодо кількості переглядів футбольного матчу на телебаченні США, інформує
За інформацією TyC Sports, кількість телеглядачів, які дивилися матч першого туру групового етапу Leagues Cup "Інтера" проти "Крус Асуль" (2:1) на американському ТБ, стала рекордною в історії футбольних трансляцій країни – 12,5 млн.
Цей показник перевершив середню кількість переглядів матчів фінальної серії сезону 2021/22 НБА між "Бостоном" та "Голден Стейт" (12,4 млн)
Найпопулярнішою подією історії телебачення США залишається Супербоул-2023. Телеаудиторія матчу "Канзас-Сіті" - "Філадельфія" досягла позначки 115 млн. осіб.
Зазначимо, що "Інтером Майамі" володіє легендарний футболіст Девід Бекхем, а за команду виступає український захисник Сергій Кривцов.
Мессі перейшов до "Інтер "Майамі" з ПСЖ на правах вільного агента.