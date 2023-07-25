Дебютна гра Мессі за "Інтер Майамі" встановила рекорд на телебаченні США

Аргентинець грає у США.

Дебютна гра Ліонеля Мессі за "Інтер Майамі" встановила рекорд щодо кількості переглядів футбольного матчу на телебаченні США, інформує ZN.ua.

Дебютна гра Мессі за
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За інформацією TyC Sports, кількість телеглядачів, які дивилися матч першого туру групового етапу Leagues Cup "Інтера" проти "Крус Асуль" (2:1) на американському ТБ, стала рекордною в історії футбольних трансляцій країни – 12,5 млн.

Цей показник перевершив середню кількість переглядів матчів фінальної серії сезону 2021/22 НБА між "Бостоном" та "Голден Стейт" (12,4 млн)

Найпопулярнішою подією історії телебачення США залишається Супербоул-2023. Телеаудиторія матчу "Канзас-Сіті" - "Філадельфія" досягла позначки 115 млн. осіб.

Зазначимо, що "Інтером Майамі" володіє легендарний футболіст Девід Бекхем, а за команду виступає український захисник Сергій Кривцов.

Мессі перейшов до "Інтер "Майамі" з ПСЖ на правах вільного агента.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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