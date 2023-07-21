Ексфутболіст "Барселони" став одноклубником Мессі у США

Ще один колишній футболісти "Барси" продовжить кар'єру у США.

Іспанський захисник Жорді Альба офіційно став гравцем "Інтера Майамі", інформує ZN.ua.

Ексфутболіст
© Inter Miami CF

Деталі переходу поки що не відомі. Альба був у статусі вільного агента, який гратиме за новий клуб під номером 18.

Нагадаємо, Жорді був у системі "Барселони" з 1998 по 2005 рік, потім був у "Корнельї" та "Валенсії", за які почав грати і на професійному рівні, мав досвід оренди у "Хімнастіке". У 2012 повернувся до "Барселони", за яку грав до літа 2023 року.

У сезоні-2022/2023 Альба провів 30 матчів за "Барселону" у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та шістьма результативними передачами.

В "Інтер Майамі" іспанець гратиме зі своїми колишніми одноклубниками Ліонелем Мессі та Серхіо Бускетсом.

Зазначимо, що "Інтер Майамі" володіє легендарний футболіст Девід Бекхем, а за команду виступає український захисник Сергій Кривцов.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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