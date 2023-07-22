Мессі переможним голом на останніх хвилинах дебютував за "Інтер Майамі"

Аргентинець приніс перемогу своєму новому клубу.

Новачок "Інтер Майамі" Ліонель Мессі відзначився голом у першому турі групового етапу Leagues Cup проти "Крус Асуль" (2:1), інформує ZN.ua.

Мессі переможним голом на останніх хвилинах дебютував за
© Inter Miami CF

36-річний аргентинець у своєму дебютному матчі за американський клуб вийшов на поле на 54-й хвилині, а на 90+4 прямому ударом зі штрафного забив переможний гол.

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- Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

Також за "Інтер Майамі" дебютував ще один легендарний ексгравець "Барселони" Серхіо Бускетс.

Зазначимо, що "Інтером Майамі" володіє легендарний футболіст Девід Бекхем, а за команду виступає український захисник Сергій Кривцов, який у поєдинку проти "Крус Асуль" зіграв усі 90 хвилин.

Ліонель Мессі минулого сезону провів за ПСЖ 40 матчів, у яких забив 21 гол і зробив 20 асистів, після чого залишив клуб у статусі вільного агента. Минулого року він став чемпіоном світу із збірною Аргентини.

Футболіст перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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