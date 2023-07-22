Мессі переможним голом на останніх хвилинах дебютував за "Інтер Майамі"

Також за "Інтер Майамі" дебютував ще один легендарний ексгравець "Барселони" Серхіо Бускетс.
Зазначимо, що "Інтером Майамі" володіє легендарний футболіст Девід Бекхем, а за команду виступає український захисник Сергій Кривцов, який у поєдинку проти "Крус Асуль" зіграв усі 90 хвилин.
Ліонель Мессі минулого сезону провів за ПСЖ 40 матчів, у яких забив 21 гол і зробив 20 асистів, після чого залишив клуб у статусі вільного агента. Минулого року він став чемпіоном світу із збірною Аргентини.
Футболіст перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.