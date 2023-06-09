"Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони"

Аргентинець зазначив, що каталонський клуб міг зіткнутися зі старими проблемами.

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі прокоментував своє рішення відмовити "Барселоні" та перейти в американський "Інтер Маямі", інформує ZN.ua.
Ліонель Мессі
© leparisien.fr

35-річного футболіста цитує Sport.es.

"Це правда, я хотів хотіти повернутися. Але, з іншого боку, я не хотів знову проходити через цю ситуацію і чекати, як усе складеться. Не хотів залишати своє майбутнє в чужих руках. Мені захотілося ухвалити власне рішення на користь моєї родини.

Чув, що Ла Ліга все затвердила, але багато чого не вистачало. Чув. що клуб мав продавати гравців чи знижувати їм зарплати. Щоправда, я не хотів знову проходити через це, брати таку відповідальність або мати до цього відношення.

Під час моєї кар'єри в "Барсі" мене звинувачували у багатьох речах, які не відповідають дійсності, я втомився від цього. Боявся, що повториться ситуація, коли все було узгоджено з Ла Лігою, але контракт так і не був підписаний, а мені довелося їхати до Парижа та жити з сім'єю у готелі, чекаючи на розв'язку.

Ми виграли Кубок світу, але потім настав складний етап. Я хочу знову отримувати задоволення від футболу, проводити час зі своєю родиною. З цієї причини повернення до "Барселони" не відбулося", – сказав Мессі.

Ліонель Мессі цього сезону провів за ПСЖ 40 матчів, у яких забив 21 гол і зробив 20 асистів, після чого залишив клуб у статусі вільного агента. Торік він став чемпіоном світу із збірною Аргентини.

Футболіст перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії
У ПСЖ офіційно повідомили про відхід МессіУ ПСЖ офіційно повідомили про відхід Мессі
"Я б його вбив": Усик розповів про можливу зустріч із Путіним"Я б його вбив": Усик розповів про можливу зустріч із Путіним
Ліонель Мессі перейшов до американського клубуЛіонель Мессі перейшов до американського клубу
У "Шахтарі" вирішили звільнити головного тренера Йовічевіча – ЗМІУ "Шахтарі" вирішили звільнити головного тренера Йовічевіча – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Ліонель Мессі перейшов до американського клубуЛіонель Мессі перейшов до американського клубу
"Будемо працювати на Україну": Ребров прокоментував своє призначення головним тренером національної збірної"Будемо працювати на Україну": Ребров прокоментував своє призначення головним тренером національної збірної
У ПСЖ офіційно повідомили про відхід МессіУ ПСЖ офіційно повідомили про відхід Мессі
"Залишили в будинку гранати": Усик розповів про знаходження окупантів у своєму будинку під Києвом"Залишили в будинку гранати": Усик розповів про знаходження окупантів у своєму будинку під Києвом
"Неправильно висловилися": у ПСЖ спростували інформацію про відхід Мессі"Неправильно висловилися": у ПСЖ спростували інформацію про відхід Мессі
Російських велосипедисток не допустили до змагань через зв'язки із військовими структурамиРосійських велосипедисток не допустили до змагань через зв'язки із військовими структурами
У ПСЖ офіційно оголосили про відхід МессіУ ПСЖ офіційно оголосили про відхід Мессі
Мессі погодив контракт із саудівським клубом – ЗМІМессі погодив контракт із саудівським клубом – ЗМІ
Українські дзюдоїсти відмовилися їхати на турнір до Таджикистану через допуск росіян і білорусівУкраїнські дзюдоїсти відмовилися їхати на турнір до Таджикистану через допуск росіян і білорусів
Збірна Росії з футболу скасувала тренувальні збори через відмову суперників грати проти неїЗбірна Росії з футболу скасувала тренувальні збори через відмову суперників грати проти неї
Последние новости
Подгружаем последние новости