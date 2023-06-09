"Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони"

Аргентинець зазначив, що каталонський клуб міг зіткнутися зі старими проблемами.

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі прокоментував своє рішення відмовити "Барселоні" та перейти в американський "Інтер Маямі", інформує ZN.ua .

Ліонель Мессі © leparisien.fr

35-річного футболіста цитує Sport.es .

"Це правда, я хотів хотіти повернутися. Але, з іншого боку, я не хотів знову проходити через цю ситуацію і чекати, як усе складеться. Не хотів залишати своє майбутнє в чужих руках. Мені захотілося ухвалити власне рішення на користь моєї родини.

Чув, що Ла Ліга все затвердила, але багато чого не вистачало. Чув. що клуб мав продавати гравців чи знижувати їм зарплати. Щоправда, я не хотів знову проходити через це, брати таку відповідальність або мати до цього відношення.

Під час моєї кар'єри в "Барсі" мене звинувачували у багатьох речах, які не відповідають дійсності, я втомився від цього. Боявся, що повториться ситуація, коли все було узгоджено з Ла Лігою, але контракт так і не був підписаний, а мені довелося їхати до Парижа та жити з сім'єю у готелі, чекаючи на розв'язку.

Ми виграли Кубок світу, але потім настав складний етап. Я хочу знову отримувати задоволення від футболу, проводити час зі своєю родиною. З цієї причини повернення до "Барселони" не відбулося", – сказав Мессі.

Ліонель Мессі цього сезону провів за ПСЖ 40 матчів, у яких забив 21 гол і зробив 20 асистів, після чого залишив клуб у статусі вільного агента. Торік він став чемпіоном світу із збірною Аргентини.

Футболіст перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.