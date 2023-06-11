Відомий український баскетболіст феєрично дебютував в ОАЕ

Українець провів вдалий матч.

Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий провів перший феєричний поєдинок у складі "Шабаб Аль Ахлі" з ОАЕ

Відомий український баскетболіст феєрично дебютував в ОАЕ
© ФБУ

Новий клуб українця стартував із поразки від "Астани" (73:80) у Фіналі восьми турніру FIBA – Суперлізі Західної Азії (WASL), а сам українець оформив дабл-дабл, інформує ZN.ua.

Пустовий провів на майданчику 37 хвилин, набравши за цей час 21 очко (7/12 двоочкових, 1/1 триочкових, 4/8 штрафних), зібрав 14 підбирань (7 на чужому щиті), зробив 1 передачу та 2 блок-шоти при 3 фолах та 2 втратах.

Показник українського баскетболіста виявився найкращим серед гравців обох команд.

Пустовий у Європі виступав у складі іспанських клубів "Обрадойро", "Барселона", "Гран-Канарія" та "Мурсія".

У складі "Хіміка" ставав чемпіоном України, а у складі "Барси" перемагав в іспанській першості.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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