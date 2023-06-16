Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі
Аргентинець відзначився швидким голом.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився швидким голом у товариському матчі проти Австралії (2:0), інформує
Зірковий нападник роздрукував ворота Метью Райана вже через 1 хвилину та 19 секунд після стартового свистка.
Цей гол став найшвидшим взяттям воріт у кар'єрі Мессі. До цього найшвидшим голом Мессі був м'яч у Лізі чемпіонів-2018. Форварду "Барселони" вистачило 2 хвилини та 7 секунд, щоб відкрити рахунок у поєдинку проти "Челсі".
Ліонель Мессі цього сезону провів за ПСЖ 40 матчів, у яких забив 21 гол і зробив 20 асистів, після чого залишив клуб у статусі вільного агента. Минулого року він став чемпіоном світу із збірною Аргентини.
Футболіст перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.
На початку червня стало відомо, що Мессі став футболістом американського клубу "Інтер Майамі".