Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі

Аргентинець відзначився швидким голом.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився швидким голом у товариському матчі проти Австралії (2:0), інформує ZN.ua .

© Globo

Зірковий нападник роздрукував ворота Метью Райана вже через 1 хвилину та 19 секунд після стартового свистка.

Цей гол став найшвидшим взяттям воріт у кар'єрі Мессі. До цього найшвидшим голом Мессі був м'яч у Лізі чемпіонів-2018. Форварду "Барселони" вистачило 2 хвилини та 7 секунд, щоб відкрити рахунок у поєдинку проти "Челсі".

Ліонель Мессі цього сезону провів за ПСЖ 40 матчів, у яких забив 21 гол і зробив 20 асистів, після чого залишив клуб у статусі вільного агента. Минулого року він став чемпіоном світу із збірною Аргентини.

Футболіст перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.

На початку червня стало відомо, що Мессі став футболістом американського клубу "Інтер Майамі".