Яна Клочкова зрадила Україну: що відомо про зникнення олімпійської чемпіонки

Яна Клочкова з початку повномасштабної війни мовчить про дії російських окупантів. Стало відомо, де перебуває чотириразова олімпійська чемпіонка. Вона підтримує рашистів.

Найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор не да про себе знати більше року, після повномасштабного вторгнення рашистів на нашу територію. Яна Клочкова не коментує дії загарбників, воліючи мовчати. Ведучий і шоумен Слава Дьомін повідомив, що плавчиня влаштувалася в Криму, разом зі своїм сином Олександром.

Уродженка Сімферополя живе з батьками та вдає, ніби нічого не відбувається. Клочкова закрила свій профіль у соціальній мережі Instagtam, але чітко окреслила свою проросійську позицію.

"Спортсменка вирішила пробити дно, бо досі має сторінку у чудовій російській соціальній мережі "ВКонтактє". Таке враження, що вона живе в якійсь іншій реальності. Хоча не забуватимемо, з ким свого часу вона дружила. Нагадаю, що у 2006-му Яна була близька до українського президента-втікача Віктора Януковича. І навіть була обрана депутатом харківської міської ради від "Партії регіонів", - зазначив Дьомін. Він назвав Яну "чмонею тижня".

Хто ще із українських артистів зрадив Україну

Нагадаємо, що колишня учасниця гурту Artik&Asti Анна Асті на початку повномасштабного вторгнення перебувала в Україні та сиділа у бомбосховищі. А потім поїхала розважати тих, хто відправляє на нашу територію ракети та мобілізованих. Артистка днями здобула в РФ премію як "Співачка року".

Головною зрадницею Батьківщини серед зірок багато хто вважає Ані Лорак, яка живе в Москві. Співачка з українським корінням стала називати війну війною, обмежившись розмитими фразами про те, що "сталося те, що сталося".

Раніше танцюрист Назар Грабар обурився утиском Світлани Лободи. Йому не сподобалося, що співачку продовжують дорікати за виступи у Росії після початку повномасштабної війни. При цьому багато хто забуває, що багато українських артистів не соромилися заробляти в Росії до 22 лютого 2022 року.