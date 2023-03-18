Стало відомо, коли Світоліна офіційно повернеться на корт

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна отримала wild card на турнір WTA 500 у Чарльстоні, США .

Повідомляється, що українка готується до повернення до туру під керівництвом колишнього нідерландського тенісиста Рамона Слейтера. Турнір розпочнеться 3 квітня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. Вона зробила паузу у кар'єрі у березні минулого року, після чого народила дитину. У грудні стало відомо, що тенісистка поновила тренування.

У Минулому сезоні вона провела лише 13 матчів, програвши вісім з них. На Олімпіаді-2020 у Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів. Загалом у її активі 16 індивідуальних нагород.