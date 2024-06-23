У ФК Буковина з’явились нові гравці: що відомо про них

'Футбольний клуб "Буковина" із Чернівців підписав контракт із трьома новими гравцями. Тепер у команді гратимуть нападаючий Максим Гірний, центральний півзахисник Юрій Глущук та фланговий захисник Андрій Бусько.

Про це повідомила прес-служба клубу у Facebook.

Максим Гірний раніше грав за ФК "Карпати" (Львів): у складі команди він зіграв 82 матчі, з яких забив 38 голів. У 2018-2019 роках грав за юніорську (U-19) команду львів'ян, 2020 року був гравцем футбольного клубу "Земплін" (Михайлівці), який представляв Словацьку Суперлігу. Також футболіст грав за футбольний клуб "Епіцентр".

Юрій Глущук з 2012 по 2018 роки грав за юнацьку та молодіжну команди донецького "Шахтаря", а у червні 2013 року дебютував у складі юнацької збірної України U-18. Це був матч проти молдавських однолітків Глущука — під час поєдинку українці виграли з рахунком 8:0.

Андрій Бусько також грав за ФК "Карпати" (Львів): у складі цієї команди він провів 86 поєдинків, у яких забив 12 м'ячів. 2020 року Бусько грав за ФК "Львів", а перед стартом сезону 2023/24 став гравцем харківського "Металіста". За цю команду він зіграв 25 поєдинків.


Євген Устименко, Апостроф





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