Зінченко допоміг "Арсеналу" здобути видовищну перемогу і став одним із найкращих гравців матчу

Футболіст збірної України Олександр Зінченко взяв участь у видовищній перемозі лондонського "Арсеналу" у матчі АПЛ.

"Каноніри" приймали "Борнмут" і на 57-й хвилині поступалися з рахунком 0:2.

Проте вже на 62-й хвилині Партей скоротив відставання, а на 70-й хвилині Вайт зрівняв рахунок. Вже у доданий час Зінченко дальнім ударом заробив кутовий, після розіграшу якого Нельсон завдав удару, який приніс "Арсеналу" перемогу – 3:2.

Відеоогляд матчу

За свій виступ Олександр Зінченко отримав оцінку 7,6 від порталу WhoScored. Це один із найкращих показників у команді. Бали вище отримали лише Ріс Нельсон (8,2), Мартін Едегор (7,8) та Томас Партей (7,7).

Після 26 турів "Арсенал" набрав 63 очки та очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи "Манчестер Сіті" на п'ять очок.

Загалом у нинішньому сезоні Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та двома результативними передачами.