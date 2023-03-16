Стали відомі нові подробиці травми Ярмоленка перед матчем з Англією

Лідер збірної України продовжує відновлення.

Стали відомі нові подробиці травми Ярмоленка перед матчем з Англією
Ярмоленко отримав травму в ОАЕ
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Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров розповів про стан Андрія Ярмоленка.

"Ярмоленко не досяг рівня готовності, необхідного для наступного матчу з "Аль-Насром" Дубай 17 березня, але його повернення до команди дуже близько. Ми сподіваємось побачити його на полі з одноклубниками після паузи на матчі збірних", – сказав Ребров.

Нагадаємо, 33-річний Ярмоленко отримав пошкодження 25 лютого у матчі Суперкубку ОАЕ з "Аль-Шарджею".

Капітан збірної України був викликаний до національної команди на перший матч кваліфікації до Євро-2024 проти Англії, який відбудеться 26 березня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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