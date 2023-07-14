Стали відомі подробиці можливого переходу голкіпера збірної України до "Інтера"

Італійці продовжують торгуватись.

Відомий інсайдер Ніколо Скіра розкрив подробиці переговорів між "Інтером" та "Шахтарем" з приводу трансферу українського голкіпера Анатолія Трубіна, інформує ZN.ua .

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"Шахтар" вимагає за гравця 20 мільйонів євро плюс 20% наступного продажу. "Інтер" дає 10 мільйонів плюс 2 мільйони бонусів та 10% від наступного продажу. Переговори сторін продовжуються.

За інформацією Скіри, із самим Трубіним "Інтер" уже погодив особистий контракт. Він буде розрахований до літа 2028 року.

Минулого сезону Трубін провів за "Шахтар" 38 матчів і пропустив 40 голів. Разом із молодіжною збірною України голкіпер дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2023.

Зазначимо, що Трубін є найдорожчим футболістом УПЛ. Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро.