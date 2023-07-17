Українці стали віцечемпіонами світу зі стрибків у воду

Український дует посів друге місце у Японії.

Олексій Середа та Кірілл Болюх здобули першу медаль для України на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Японії, інформує ZN.ua .

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Український дует посів друге місце у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, завоювавши срібло. Середа та Болюх покращили свій результат після кваліфікації, де стали четвертими.

Медаль стала першою для України в цій дисципліні за останні 12 років на рівні чемпіонатів світу, а також принесла збірній ліцензію на Олімпіаду-2024.

1. Китай – 477,75 бала

2. Україна – 439,32

3. Мексика – 434,16