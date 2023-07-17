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2023-07-17
Українці стали віцечемпіонами світу зі стрибків у воду
Український дует посів друге місце у Японії.
Олексій Середа та Кірілл Болюх здобули першу медаль для України на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Японії, інформує
© НОК України
Український дует посів друге місце у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, завоювавши срібло. Середа та Болюх покращили свій результат після кваліфікації, де стали четвертими.
Медаль стала першою для України в цій дисципліні за останні 12 років на рівні чемпіонатів світу, а також принесла збірній ліцензію на Олімпіаду-2024.
1. Китай – 477,75 бала
2. Україна – 439,32
3. Мексика – 434,16
Данило Слесь, ZN.ua