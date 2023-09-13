Українці вибороли ще 11 медалей на "Іграх нескорених"-2023

Спортсмени влаштували медальний фурор.

Збірна України виборола 11 медалей у третій день змагань на "Іграх нескорених"-2023, які проходять у німецькому Дюссельдорфі, інформує ZN.ua.

Українці вибороли ще 11 медалей на
© Invictus Games: Team Ukraine/Facebook

Українці здобули чотири золоті та сім срібних нагород у веслуванні. Загалом в українців уже 19 медалей: 6 золотих, 11 срібних та 2 бронзові.

Зазначимо, що перші українські медалі серед жінок виборола парамедик добровольчого батальйону "Госпітальєри" Юлія Шевчук, яка виграла дві срібні нагороди у класі IR5, посівши друге місце у витривалості та спринті.

Для української збірної це вже четверті Ігри в історії. Загалом у Німеччині країну представляють 25 учасників, що є рекордом для України. У Торонто-2017 команда виборола 14 медалей, у Сіднеї-2018 – 20, а у Гаазі-2022 – 16.

"Ігри нескорених" – міжнародні змагання, у яких беруть участь колишні та діючі військовослужбовці, які постраждали під час служби, а також волонтери. Турнір був організований британським принцом Гаррі та проводиться у різних країнах з 2014 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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