Збірна України вперше в історії завершила сезон Кубка світу з біатлону без медалей

Українці провели не найкращий турнір.

Збірна України вперше в історії завершила сезон Кубка світу з біатлону без медалей
Українські біатлоністи залишилися без медалей
© Оксана Гаранец

Збірна України з біатлону вперше у своїй історії залишилася без медалей за підсумками сезону Кубка світу, передає Tribuna.com.

Турнір завершився сьогодні, 19 березня. За сезон було розіграно 55 комплектів медалей. Найкращим результатом української команди стало п'яте місце у чоловічій естафеті на етапі в Естерсунді.

Починаючи з сезону 1992/93, українці не завершували Кубок світу хоча б без однієї нагороди. Минулого сезону збірна України виграла одну бронзу, а золоті медалі команда виборола востаннє у сезоні-2018/19.

Переможцем медального заліку вшосте поспіль стала Норвегія – 61 медаль (30 золотих, 18 срібних, 13 бронзових).


Данило Слесь, ZN.ua





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