Новостей.COM ⇒
2023-03-19
Збірна України вперше в історії завершила сезон Кубка світу з біатлону без медалей
Українці провели не найкращий турнір.
Українські біатлоністи залишилися без медалей© Оксана Гаранец
Збірна України з біатлону вперше у своїй історії залишилася без медалей за підсумками сезону Кубка світу,
Турнір завершився сьогодні, 19 березня. За сезон було розіграно 55 комплектів медалей. Найкращим результатом української команди стало п'яте місце у чоловічій естафеті на етапі в Естерсунді.
Починаючи з сезону 1992/93, українці не завершували Кубок світу хоча б без однієї нагороди. Минулого сезону збірна України виграла одну бронзу, а золоті медалі команда виборола востаннє у сезоні-2018/19.
Переможцем медального заліку вшосте поспіль стала Норвегія – 61 медаль (30 золотих, 18 срібних, 13 бронзових).
Данило Слесь, ZN.ua