"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою

Боксер Василь Ломаченко, який зараз перебуває у США , де готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кг) проти американця Девіна Хейні, вляпався у новий скандал.

Ломаченко відвідав турнір UFC 285 у Лас-Вегасі, де сфотографувався з російським бійцем змішаних єдиноборств Ісламом Махачевим. Епізод із спыльним фото потрапив на відео, опубліковане на офіційній сторінці UFC у Twitter .

Іслам Махачев є чемпіоном UFC у легкій вазі, хорошим приятелем ватажка Чечні Рамзана Кадирова і підтримує війну рф проти України.

Кричущий випадок у своєму Telegram-каналі прокоментував активіст Сергій Стерненко.