Ломаченко розплакався після поразки від Хейні

Нагадаємо, бій у США тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.
Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.
Василь Ломаченко раніше неодноразово публікував у Instagram пости, присвячені підтримці УПЦ МП та критиці дій керівництва України щодо церкви, яка тісно пов'язана з Росією.
Також боксер після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого опублікував фото, на якому зображено дві руки у кольорах національних прапорів України та Росії на тлі символу світу – голуба.