Ломаченко розплакався після поразки від Хейні

Сталося це поза рингом.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) розплакався після поразки від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО), інформує ZN.ua .

Ломаченко не зміг стримати емоцій © Boxingscene

An emotional Lomachenko reflects backstage. pic.twitter.com/DQGvsrOxBo — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Нагадаємо, бій у США тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.

Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.

Василь Ломаченко раніше неодноразово публікував у Instagram пости, присвячені підтримці УПЦ МП та критиці дій керівництва України щодо церкви, яка тісно пов'язана з Росією.

Також боксер після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого опублікував фото, на якому зображено дві руки у кольорах національних прапорів України та Росії на тлі символу світу – голуба.