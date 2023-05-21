Ломаченко розплакався після поразки від Хейні

Сталося це поза рингом.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) розплакався після поразки від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО), інформує ZN.ua.

Ломаченко розплакався після поразки від Хейні
Ломаченко не зміг стримати емоцій
© Boxingscene

An emotional Lomachenko reflects backstage.pic.twitter.com/DQGvsrOxBo

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Нагадаємо, бій у США тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.

Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.

Василь Ломаченко раніше неодноразово публікував у Instagram пости, присвячені підтримці УПЦ МП та критиці дій керівництва України щодо церкви, яка тісно пов'язана з Росією.

Також боксер після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого опублікував фото, на якому зображено дві руки у кольорах національних прапорів України та Росії на тлі символу світу – голуба.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Скоро побачимося": футболісти "Барселони" привітали російських уболівальників клубу із завоюванням титулу"Скоро побачимося": футболісти "Барселони" привітали російських уболівальників клубу із завоюванням титулу
Бій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовноБій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовно
Футболіст збірної Англії отримав тривалу дискваліфікацію за ставкиФутболіст збірної Англії отримав тривалу дискваліфікацію за ставки
Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боємХейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм
Українець Маліновський відзначився дебютним гольовим пасом за "Марсель"Українець Маліновський відзначився дебютним гольовим пасом за "Марсель"
Блок рекламы


Похожие новости
Команда Ломаченка має намір оскаржити результат бою проти ХейніКоманда Ломаченка має намір оскаржити результат бою проти Хейні
Ломаченко - Хейні: опубліковано записки суддів та статистика ударів боксерівЛомаченко - Хейні: опубліковано записки суддів та статистика ударів боксерів
Ломаченко у рівному поєдинку програв Хейні і не зумів стати абсолютним чемпіоном світуЛомаченко у рівному поєдинку програв Хейні і не зумів стати абсолютним чемпіоном світу
"Хочу допомагати своїй православній церкві": з'явився перший коментар Ломаченка після поразки від Хейні"Хочу допомагати своїй православній церкві": з'явився перший коментар Ломаченка після поразки від Хейні
Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боємХейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм
Бій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовноБій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовно
"Мені подобається бути аутсайдером": Ломаченко назвав свою головну перевагу у бою проти Хейні"Мені подобається бути аутсайдером": Ломаченко назвав свою головну перевагу у бою проти Хейні
Ломаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світуЛомаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світу
Світоліна вперше після вагітності пробилася до півфіналу турніру WTAСвітоліна вперше після вагітності пробилася до півфіналу турніру WTA
Один із лідерів "Шахтаря" відновився після травмиОдин із лідерів "Шахтаря" відновився після травми
Последние новости
Подгружаем последние новости