Ломаченко - Хейні: опубліковано записки суддів та статистика ударів боксерів

Українець програв поєдинок.

Представлені дані суддівських записок та статистика ударів бою між колишнім чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО), інформує ZN.ua .

Титули залишилися у американця © Top Rank

Бій тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.

Згідно з офіційними суддівськими записками, безперечна перевага, коли хоча б два з трьох суддів віддавали йому перемогу, була у українця в п'яти раундах: на старті бою і в його кінцівці.

Хейні виконав 405 ударів, серед яких доніс до мети 110. Ломаченко завдав 564 удари, серед яких точними були 124. Ломаченко реалізував 250 джебів (29 точних), Хейні – 188 (20 точних).

Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.