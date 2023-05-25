Менеджер Ломаченка закликав повернути йому статус обов'язкового претендента на титули Хейні

Команда українського боксера намагається отримати другий шанс.

Менеджер Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) Егіс Клімас написав офіційний лист, який направив до WBC, WBA, WBO та IBF з проханням повернути українському боксеру статус обов'язкового претендента на титули абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 ДО), інформує ZN.ua.

Менеджер Ломаченка закликав повернути йому статус обов'язкового претендента на титули Хейні
© Boxingscene

Текст Клімас опублікував у Twitter.

"Уболівальники на арені MGM та світ боксу відреагували, засудивши те, що вони вважають нечесним і несправедливим рішенням, яке позбавило Ломаченка його законної перемоги та його життєвої мети стати абсолютним чемпіоном світу.

Оскільки команда Ломи готує апеляцію на рішення та у світлі дуже суперечливого результату поєдинку, від імені Василя Ломаченка я прошу, щоб WBA (WBC, WBO, IBF) зробила Лому першим номером у рейтингу та визнала його обов'язковим претендентом на титул у легкій вазі. Лома був позбавлений перемоги на рингу в суботу, і він заслуговує на можливість стати першим номером і отримати ще один шанс якнайшвидше реалізувати свої цілі".

Нагадаємо, бій у США тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.


Данило Слесь, ZN.ua





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