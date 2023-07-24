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2023-07-24
Футболіст збірної України Маліновський може повернутися до Італії – ЗМІ
"Марсель" готовий продати півзахисника.
Футболіст збірної України Руслан Маліновський може піти з "Марселя" та повернутися до чемпіонату Італії, інформує
Руслан Маліновський© OM
Про це
За інформацією джерела, 30-річний півзахисник цікавий низці клубів із Серії А. При цьому "Марсель" готовий продати плеймейкера за 15 мільйонів євро.
Маліновський перейшов у "Марсель" з "Аталанти" за 10 мільйонів євро у січні. З того часу він провів 23 матчі, забив 2 голи і зробив 1 асист за команду в Лізі 1 та Кубку Франції.
В "Аталанті" українець провів 3,5 роки. За цей час хавбек зіграв 143 матчі, забив 30 голів та зробив 28 результативних передач.
Данило Слесь, ZN.ua