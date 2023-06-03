"Він не проти України": Усик несподівано вирішив заступитися за Ломаченка

Боксер відреагував на критику свого друга.

Володар поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) у суперважкій вазі заступився за колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-3, 11 КО), інформує ZN.ua .

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"Василь взагалі майже не говорить. Однак у перший же день війни він пішов до армії. І якщо він щось не говорить вголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну і завжди підтримує країну", - сказав Усик.

Нагадаємо, що Ломаченко часто викладає посади, пов'язані з УПЦ МП. Також боксер після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого опублікував фото, на якому зображено дві руки у кольорах національних прапорів України та Росії на тлі символу світу – голуба.

Пізніше колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах та олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років з боксу був включений до Реєстру держзрадників, який веде Рух ЧЕСНО.