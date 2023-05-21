Команда Ломаченка має намір оскаржити результат бою проти Хейні

Українець програв у рівному поєдинку.

Менеджер українського боксера Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) Егіс Клімас заявив про те, що команда має намір оскаржити результат бою проти Девіна Хейні (30-0, 15 КО), інформує ZN.ua.

Команда Ломаченка має намір оскаржити результат бою проти Хейні
Усі судді віддали перемогу американцю
© Top Rank

"Це найбільший грабіж. Для іншої команди Різдво настало влітку, і ми це так не залишимо. Збираємось протестувати, гарантую, що апелюватимемо. Тому що комусь потрібно зупинити цю несправедливість і покласти край цьому. Має бути справедливість.

Ці судді, які ставили такі божевільні оцінки, не розуміють, як обидва боксери сумлінно працювали для цього бою. Це недопустимо. Дійдемо до самого кінця і апелюватимемо на це рішення. Можливо, ми не переможемо і все залишиться як є, але хочемо показати, що таке справедливість", – сказав Клімас.

Нагадаємо, бій у США тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.

Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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