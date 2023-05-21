Ломаченко у рівному поєдинку програв Хейні і не зумів стати абсолютним чемпіоном світу

Боксери провели свій бій.

Вранці 21 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena український боксер Василь Ломаченко (18-3, 11 КО) провів бій проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО), інформує ZN.ua.

Ломаченко у рівному поєдинку програв Хейні і не зумів стати абсолютним чемпіоном світу
Ломаченко програв у неоднозначному поєдинку
© Sky Sports

Боксери провели рівний та близький бій, у якому, за відчуттями, трохи активніше та краще виглядав українець. Ломаченко більше влучав і намагався боксувати першим номером. Хейні намагався більше бити по корпусу та працювати у захисті.

Бій тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.

Таким чином, Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.

Зазначимо, що 35-річний Ломаченко вже володів чемпіонськими поясами, але втратив їх після поразки від Теофімо Лопеса у 2020 році.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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