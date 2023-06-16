Ніколи не називайте українців та росіян братами – Зінченко

Футболіст збірної України наголосив, що готовий піти на війну, якщо його покличуть.

Український футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану розповів про своє ставлення до росіян та війни, інформує ZN.ua .

Олександр Зінченко

"Чи потиснув би я руку російському футболісту на полі? Без шансів. Тому що я ніколи не прийму їхньої реакції. Ви можете сказати, що вони нічого не роблять проти нас. Але вони роблять. Що? Вони не реагують. Якщо ніхто не буде говорити, бо наляканий, то мені шкода.

Ніколи не називайте нас братами, як вони це робили у минулому. Ніколи знову", – цитує Зінченка Tribuna.com .

26-річний спортсмен також зазначив, що планує повернутися до України після закінчення кар'єри та готовий піти на фронт, якщо потрібно:

"Моя сім'я в Україні. Вони не хочуть залишати країну. Це їхня Батьківщина. Я теж після завершення футбольної кар'єри житиму в Україні. Це точно, мільйон відсотків. Бойові дії? Настане час, коли всі там будуть. Якщо буде останній дзвінок чи щось таке, то всі підуть. Чи воюватиму я за Україну? Звичайно. Але в той же час я думаю про сьогоднішній день, думаю, я набагато корисніший тут прямо зараз. Але ти ніколи не знаєш, що трапиться".