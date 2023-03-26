Українці Терлюга та Заплітний виграли чемпіонат Європи з карате

Ще одна українка Серьогіна здобула срібло.

Українці Терлюга та Заплітний виграли чемпіонат Європи з карате
Терлюга захистила титул на ЧЄ
© НОК України

Українські каратисти Анжеліка Терлюга та Андрій Заплітний вибороли золоті медалі чемпіонату Європи, який проходить в іспанській Гвадалахарі.

Терлюга пробилася до фіналу вагової категорії до 55 кг, де з розгромним рахунком 8:0 перемогла представницю Італії Вероніку Брунорі. Для 30-річної українки це друге поспіль та п'яте у кар'єрі золото європейської першості.

Заплітний вийшов у фінал вагової категорії до 75 кг. Там українець зустрічався із турком Ерманом Ельтемуром, який був чинним чемпіоном Європи. Заплітний здобув перемогу з рахунком 2:0.

Ще одна українка Аніта Серьогіна виступала у вазі до 61 кг і у фіналі програла німкені Рим Хаміс, ставши віце-чемпіонкою Європи.


Данило Слесь, ZN.ua





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