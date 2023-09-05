Країни Північної Європи закликали МОК не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024

На спеціальному засіданні було підготовлено офіційного листа.

Олімпійський та Паралімпійський національні комітети країн Північної Європи закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допускати спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024, інформує ZN.ua.

Країни Північної Європи закликали МОК не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024

Про це повідомив Олімпійський комітет Данії.

Представники Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Гренландії, Фарерських та Аландських островів провели засідання, за підсумками якого було ухвалено рішення підтвердити позицію, яка вперше була заявлена ще у лютому.

"Ситуація з війною в Україні не змінилася, тому ми твердо стоїмо на своїй позиції не допускати спортсменів та офіційних осіб з РФ та Білорусі до міжнародного спорту. Зараз невідповідний час думати про це. Це наша позиція. Ми користуємося цією нагодою, щоб ще раз підтвердити нашу тверду підтримку українського народу та вимогу миру", – сказано у заяві.

Офіційні листи з позицією Північної Європи були надіслані МОК та іншим олімпійським та паралімпійським організаціям.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Промоутер Ф'юрі повідомив, коли може відбутися бій британця з УсикомПромоутер Ф'юрі повідомив, коли може відбутися бій британця з Усиком
Світоліна з упевненої перемоги стартувала на US Open-2023Світоліна з упевненої перемоги стартувала на US Open-2023
Футболіст збірної Франції перейшов із "Баварії" до "Інтера"Футболіст збірної Франції перейшов із "Баварії" до "Інтера"
Іспанська "Жирона" підписала ще одного українцяІспанська "Жирона" підписала ще одного українця
Футболіст "Манчестер Сіті" перейшов в "Челсі"Футболіст "Манчестер Сіті" перейшов в "Челсі"
Блок рекламы


Похожие новости
Лідер "Динамо" залишив розташування збірної України перед матчами з Англією та ІталієюЛідер "Динамо" залишив розташування збірної України перед матчами з Англією та Італією
МОК розглядає питання допуску росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 з низкою обмеженьМОК розглядає питання допуску росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 з низкою обмежень
Міжнародна федерація плавання повернула росіян та білорусів на турніри у нейтральному статусіМіжнародна федерація плавання повернула росіян та білорусів на турніри у нейтральному статусі
Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2023Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2023
Мінспорту додало двох футболістів збірної України до списку порушників умов виїзду за кордонМінспорту додало двох футболістів збірної України до списку порушників умов виїзду за кордон
Троє українців стали претендентами на звання найкращого молодого футболіста ЄвропиТроє українців стали претендентами на звання найкращого молодого футболіста Європи
Ярмоленко прибув до збірної України на матчі з Англією та ІталієюЯрмоленко прибув до збірної України на матчі з Англією та Італією
Нападник збірної України Яремчук перейшов в "Валенсію"Нападник збірної України Яремчук перейшов в "Валенсію"
"Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/8 фіналу Кубка України"Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/8 фіналу Кубка України
Футболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату ІталіїФутболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату Італії
Последние новости
Подгружаем последние новости