Країни Північної Європи закликали МОК не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024

На спеціальному засіданні було підготовлено офіційного листа.

Олімпійський та Паралімпійський національні комітети країн Північної Європи закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допускати спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024, інформує ZN.ua .

Про це повідомив Олімпійський комітет Данії .

Представники Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Гренландії, Фарерських та Аландських островів провели засідання, за підсумками якого було ухвалено рішення підтвердити позицію, яка вперше була заявлена ще у лютому.

"Ситуація з війною в Україні не змінилася, тому ми твердо стоїмо на своїй позиції не допускати спортсменів та офіційних осіб з РФ та Білорусі до міжнародного спорту. Зараз невідповідний час думати про це. Це наша позиція. Ми користуємося цією нагодою, щоб ще раз підтвердити нашу тверду підтримку українського народу та вимогу миру", – сказано у заяві.

Офіційні листи з позицією Північної Європи були надіслані МОК та іншим олімпійським та паралімпійським організаціям.