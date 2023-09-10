"Зробили свято для людей": Ребров прокоментував нічию з Англією у відборі Євро-2024

Українці провели конкурентний поєдинок.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував нічию з Англією у відборі Євро-2024, інформує ZN.ua .

"Гравці зробили дуже гарне свято для людей. На стадіоні була дуже хороша атмосфера. Ми намагалися атакувати, але у першому таймі Англія була сильною. Вони контролювали м'яч, але у футболі недостатньо контролювати м'яч. Англія створила не так багато моментів, бо ми дуже добре захищалися.

Я щасливий, ви бачите, що всі люди щасливі. Ми повинні поважати суперника, але ми теж маємо думати про свою гру. Думаю, що гравці це зробили. Якщо ви бачите обличчя гравців, вони дуже втомились. Дуже важко грати проти Англії. Вони зараз не мають емоцій, бо вони дуже втомилися. Ми показали характер, що дуже важливо. У гравців є бажання розвиватись", - сказав Ребров.

Нагадаємо, матч 5-го туру кваліфікації на Євро-2024 Україна – Англія завершився з рахунком 1:1.

У наступному турі збірна України у Мілані 12 вересня зустрінеться проти збірної Італії.