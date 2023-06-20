Плюшева іграшка стала офіційним талісманом Євро-2024

Маскотом турніру став іграшковий ведмідь.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив офіційного талісмана чемпіонату Європи-2024, інформує ZN.ua.

Плюшева іграшка стала офіційним талісманом Євро-2024

Маскотом турніру буде дитяча іграшка ведмідь. Це данина виробу, який був створений у Німеччині на початку 20-го століття і став однією з найвідоміших іграшок у світі.

Уболівальникам шляхом голосування ще належить вибрати ім'я маскоту – Альберт, Бернардо, Бернхарт чи Герц фон Бер.

"Милий плюшевий ведмедик покликаний надихнути 10 мільйонів дітей по всій Європі бути активними, готовими приймати виклики та йти вперед", – сказано в описі УЄФА.

Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня наступного року у десяти містах Німеччини – Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Гамбурзі, Гельзенкірхені, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені, Франкфурті та Штутгарті. На турнір потраплять 24 команди.


Данило Слесь, ZN.ua





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