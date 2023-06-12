Збірна України стала віцечемпіоном світу з сокки

Українці у вирішальному матчі програли у серії булітів.

Збірна України здобула срібло чемпіонату світу з сокки – турнір Socca World Cup завершився у німецькому Ессені, інформує ZN.ua.

Збірна України стала віцечемпіоном світу з сокки
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Українська команда у чвертьфіналі сенсаційно вибила з турніру чинного чемпіона світу Бразилію (1:1, 2:0 за булітами), після чого у півфіналі обіграла Хорватію з рахунком 1:0.

У вирішальному поєдинку українці зустрічалися із Казахстаном, а ігровий час завершився без переможця – 2:2. У серії булітів суперник здобув трофей – 2:1.

Для збірної України це перші в історії медалі чемпіонату світу з сокки. Це різновид мініфутболу. Команди грають 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на штучному газоні.

Україна – Казахстан – 2:2 (1:2 за булітами)

Голи: Мельник, 18; 37 - Єлємєсов, 9; Мурзабєков, 13

Повне відео фіналу


Данило Слесь, ZN.ua





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