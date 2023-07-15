З відомого ексфутболіста "Манчестер Сіті" знято всі звинувачення у зґвалтуванні

Гравця було визнано невинним.

У п'ятницю, 14 липня, Королівський суд Честера визнав невинним французького захисника Бенжамена Менді за одним пунктом звинувачення у зґвалтуванні і ще одним - у спробі зґвалтування, повідомляє The Athletic, інформує ZN.ua.

З відомого ексфутболіста
© twitter.com/ManCity

Раніше з Менді зняли звинувачення за семи іншими епізодами сексуального насильства, а сьогодні було винесено рішення щодо двох, що залишилися. Француз перебував у в'язниці HMP Altcourse у Ліверпулі.

За інформацією ЗМІ, коли суд присяжних ухвалив рішення, футболіст схилив голову до колін і розплакався.

"Бенжамен Менді хотів би подякувати присяжним за те, що вони зосередилися на доказах, а не на чутках та інсинуаціях, які з самого початку супроводжували цю справу. Це вже другий випадок, коли пан Менді став перед судом присяжних і був визнаний невинним. Вын дуже радий, що в обох випадках винесено вердикти. Пан Менді намагався триматися, але процес неминуче вплинув на нього. Він дякує всім, хто підтримував його протягом усього цього випробування, і тепер просить дати йому спокій, щоб він міг почати відновлювати своє життя", – сказала адвокат француза Дженні Уїтмор.

Нагадаємо, про те, що Менді звинувачується у кількох випадках зґвалтування та у злочинах соціального характеру стало відомо у листопаді 2021 року.

З 1 липня 28-річний француз перебуває у статусі вільного агента, адже закінчився його контракт із "Манчестер Сіті".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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