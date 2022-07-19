Ярлики вішають дуже швидко: херсонський двірник, який став чемпіоном світу, відповів на звинувачення у держзраді

Тренер з джиу-джитсу, володар титулу чемпіона світу Ігор Євтушенко з Херсона відреагував на звинувачення у держзраді через традиційне фото після тренування.

Відповідне відео він опублікував у Facebook, інформує Апостроф .

Євтушенко пояснив, що на тренування прийшла незнайома йому дівчина, яка живе в російському Санкт-Петербурзі й там займається джиу-джитсу. Дівчина приїхала до окупованого Херсона до своїх батьків.

Після закінчення тренування спортсмени традиційно зробили групове фото, яке росіянка опублікувала на своїй сторінці в соцмережах, забезпечивши його провокаційним коментарем.

Після цього Спортивний комітет України розмістив у Facebook пост наступного змісту: “Пам'ятаєте історію двірника, який збирав кошти, щоб поїхати на змагання з джиу-джитсу? Там він став чемпіоном світу і це була справжня сенсація. Але... подивіться, на яку перемогу він і його "спортсмени" чекають. Зрадники йдуть у бан!”

В результаті з'явилися публікації в українських ЗМІ, в яких Ігоря Євтушенка та його вихованців звинувачували у держзраді. За його словами, хлопцям стали писати та дзвонити їхні друзі та знайомі з такими ж звинуваченнями та висловлювати жаль про те, що раніше з ними спілкувалися.

“Швидко дуже вішають ярлики. За чужий пост у держзраді звинувачувати, це, ну, така справа… Але я хочу для чого записати це відео – нехай мене звинувачують у держзраді, хай я винен. Я пустив цю дівчину до зали, через мене сталася ця ситуація. Але до чого тут мої хлопці, які до цього не мають жодного стосунку абсолютно?”, – сказав Ігор Євтушенко.

Варто зазначити, що деякі ЗМІ вже видалили свої публікації щодо цієї історії. Так, при спробі відкрити матеріал "ТСН", про який говорить спортсмен, виникає помилка 404.