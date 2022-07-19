Ярлики вішають дуже швидко: херсонський двірник, який став чемпіоном світу, відповів на звинувачення у держзраді

Тренер з джиу-джитсу, володар титулу чемпіона світу Ігор Євтушенко з Херсона відреагував на звинувачення у держзраді через традиційне фото після тренування.

Відповідне відео він опублікував у Facebook, інформує Апостроф.

Євтушенко пояснив, що на тренування прийшла незнайома йому дівчина, яка живе в російському Санкт-Петербурзі й там займається джиу-джитсу. Дівчина приїхала до окупованого Херсона до своїх батьків.

Після закінчення тренування спортсмени традиційно зробили групове фото, яке росіянка опублікувала на своїй сторінці в соцмережах, забезпечивши його провокаційним коментарем.

Після цього Спортивний комітет України розмістив у Facebook пост наступного змісту: “Пам'ятаєте історію двірника, який збирав кошти, щоб поїхати на змагання з джиу-джитсу? Там він став чемпіоном світу і це була справжня сенсація. Але... подивіться, на яку перемогу він і його "спортсмени" чекають. Зрадники йдуть у бан!”

В результаті з'явилися публікації в українських ЗМІ, в яких Ігоря Євтушенка та його вихованців звинувачували у держзраді. За його словами, хлопцям стали писати та дзвонити їхні друзі та знайомі з такими ж звинуваченнями та висловлювати жаль про те, що раніше з ними спілкувалися.

“Швидко дуже вішають ярлики. За чужий пост у держзраді звинувачувати, це, ну, така справа… Але я хочу для чого записати це відео – нехай мене звинувачують у держзраді, хай я винен. Я пустив цю дівчину до зали, через мене сталася ця ситуація. Але до чого тут мої хлопці, які до цього не мають жодного стосунку абсолютно?”, – сказав Ігор Євтушенко.

Варто зазначити, що деякі ЗМІ вже видалили свої публікації щодо цієї історії. Так, при спробі відкрити матеріал "ТСН", про який говорить спортсмен, виникає помилка 404.


Маргарита Лепс, Апостроф





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