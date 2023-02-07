Стала відома дата та суперник повернення відомого українського боксера

Ексчемпіон світу вирішив поновити кар'єру.

Стала відома дата та суперник повернення відомого українського боксера
Гвоздик проведе бій проти аргентинця
© Boxingscene

Колишній чемпіон світу у напівважкої ваги Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) проведе бій 11 лютого.

Суперником 35-річного українця стане 39=річний аргентинець Хорхе Міранда (58-21, 22 КО). Бій відбудеться у місті Помона, США, у рамках шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а у 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC.

Свій минулий бій Гвоздик провів у жовтні 2019 року проти росіянина Артура Бетербієва та програв технічним нокаутом у десятому раунді. Це була перша поразка у кар'єрі українця за 17 перемог (14 – нокаутом). У червні 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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