Відомого воротаря ПСЖ жорстоко пограбували у Парижі

Голкіпер зазнав насильницьких дій.

Італійський голкіпер французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма разом зі своєю дівчиною в ніч із 20 на 21 липня стали жертвами жорстокого пограбування у своєму будинку в Парижі, повідомляє Actu17, інформує ZN.ua.

Відомого воротаря ПСЖ жорстоко пограбували у Парижі
© PSG

Жертви пограбування зазнали насильницьких дій злочинців, які пішли з грошима, отримавши близько 500 тисяч євро.

Доннарумма зі своєю дівчиною опинилися зв'язані і викрадені, проте їм вдалося пізніше втекти і сховатися в одному з готелів, розташованих неподалік їхнього будинку.

Співробітники готелю викликали поліцію та подбали про пару, яка перебувала у стані шоку. Доннарумма з дівчиною були доставлені до лікарні.

Пошуками грабіжників займається французька поліцейська бригада боротьби з бандитизмом.

Нагадаємо, 24-річний Доннарумма перейшов до ПСЖ із Мілана влітку 2021 року на правах вільного агента.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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