Представлені талісмани літньої Олімпіади-2024 у Парижі

Організаційний комітет літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі у 2024 році оголосив талісмани змагань.

Маскотами стали фрігійські ковпаки, яких назвали "Фрігі".

Зазначимо, що Фрігійський ковпак - головний убір стародавніх фригійців, м'який закруглений ковпак зазвичай червоного кольору із верхом, що звисає вперед. Він є міжнародним символом свободи.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Попередня Олімпіада в Токіо була проведена на рік пізніше в 2021 році через пандемію коронавірусу. Українські спортсмени на ній вибороли 19 медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових).