Рада направила звернення до МОК із закликом усунути росіян та білорусів від Олімпіади-2024
Звернення підтримали 324 народні депутати.
Верховна Рада направила звернення до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а також парламентів країн світу та міжнародних спортивних федерацій із закликом заборонити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях та Олімпіаді-2024 у Парижі.
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Звернення підтримали 324 депутати. У ньому наголошується на необхідності збереження санкцій проти спортсменів до завершення військової агресії Росії проти України та повного виведення військ з усіх окупованих територій. Також має бути вирішено питання виплати репарацій.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.