Рада направила звернення до МОК із закликом усунути росіян та білорусів від Олімпіади-2024

Верховна Рада направила звернення до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а також парламентів країн світу та міжнародних спортивних федерацій із закликом заборонити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях та Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це повідомив олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк у Telegram.

Звернення підтримали 324 депутати. У ньому наголошується на необхідності збереження санкцій проти спортсменів до завершення військової агресії Росії проти України та повного виведення військ з усіх окупованих територій. Також має бути вирішено питання виплати репарацій.