Рада направила звернення до МОК із закликом усунути росіян та білорусів від Олімпіади-2024

Звернення підтримали 324 народні депутати.

Рада направила звернення до МОК із закликом усунути росіян та білорусів від Олімпіади-2024
МОК намагається повернути росіян до міжнародного спорту
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Верховна Рада направила звернення до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а також парламентів країн світу та міжнародних спортивних федерацій із закликом заборонити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях та Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це повідомив олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк у Telegram.

Звернення підтримали 324 депутати. У ньому наголошується на необхідності збереження санкцій проти спортсменів до завершення військової агресії Росії проти України та повного виведення військ з усіх окупованих територій. Також має бути вирішено питання виплати репарацій.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Данило Слесь, ZN.ua





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