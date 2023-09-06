Францію можуть позбавити права на проведення Олімпіади-2024

Пов'язано це із порушенням антидопінгових правил.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виступило з критикою Французького антидопінгового агентства (AFLD) за недотримання вимог та пригрозило позбавленням права на проведення літньої Олімпіади-2024, інформує ZN.ua.

Францію можуть позбавити права на проведення Олімпіади-2024
© МОК

"WADA загрожує зробити судовий розгляд, який може призвести до того, що французьким спортсменам заборонять брати участь у деяких міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри. Також це може призвести до заборони проведення Олімпіади у Франції. З моменту свого створення AFLD ухвалило кілька сотень рішень у допінгових справах, жодне з яких не було оскаржене WADA", - йдеться у заяві Французького антидопінгового агентства.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри в Парижі мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024-го року.

Попередня Олімпіада в Токіо була проведена на рік пізніше в 2021 через пандемію коронавірусу. Українські спортсмени на ній вибороли 19 медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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