Команда Усика виграла промоутерські торги щодо бою з Дюбуа: відомі ймовірні дата та місце проведення
Українець вийде на ринг улітку.
Промоутер українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк повідомив про перемогу у промоутерських торгах щодо бою проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує
Представник українця на своїй сторінці в Instagram
"Ми виграли промоутерські торги. Наразі працюємо над тим, щоб провести бій у польському Вроцлаві 12 серпня".
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Дюбуа має пояс WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик.