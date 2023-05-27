Команда Усика виграла промоутерські торги щодо бою з Дюбуа: відомі ймовірні дата та місце проведення

Українець вийде на ринг улітку.

Промоутер українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк повідомив про перемогу у промоутерських торгах щодо бою проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua .

Олександр Усик © Boxingscene

Представник українця на своїй сторінці в Instagram назвав ймовірні місце та дату проведення поєдинку:

"Ми виграли промоутерські торги. Наразі працюємо над тим, щоб провести бій у польському Вроцлаві 12 серпня".

Журналіст Дан Рафаель також додав , що компанія Красюка K2 Promotions запропонувала за організацію поєдинку 8 057 000 доларів, тоді як другий претендент Queensberry Promotions зробив ставку 5 620 050 доларів.

Дюбуа має пояс WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик.