"У зв'язку із впливом війни в Україні на економіку": Угорщина відмовилася від проведення ЧЄ з фігурного катання

Угорщина має економічні труднощі.

Угорська національна асоціація ковзанярського спорту оголосила про те, що відмовилася від проведення чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду у 2024 році, інформує ZN.ua.
Турніру в Угорщині не буде
© Фото из открытых источников

"У зв'язку з тривалою війною по сусідству з нашою країною, її впливом на економіку та цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт, Угорська національна асоціація ковзанярського спорту після тривалого розгляду відмовляється від чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду 2024 року.

Асоціація відмовила Міжнародній спілкі ковзанярів (ISU) в організації через відсутність належних фінансових ресурсів для організації якісних змагань", - йдеться в офіційній заяві.

Зазначимо, що Угорщина планувала прийняти ЧЄ-2024 у січні 2024 року у Будапешті.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український футболіст забив найкрасивіший гол тижня у СШАУкраїнський футболіст забив найкрасивіший гол тижня у США
Українська тенісистка обіграла росіянку на турнірі в ІспаніїУкраїнська тенісистка обіграла росіянку на турнірі в Іспанії
"Аль-Айн" Реброва розпочав пошуки нового головного тренера – ЗМІ"Аль-Айн" Реброва розпочав пошуки нового головного тренера – ЗМІ
Мессі погодився перейти до клубу за межами Європи з рекордною зарплатою – ЗМІМессі погодився перейти до клубу за межами Європи з рекордною зарплатою – ЗМІ
Матч лідера УПЛ потрапив під підозру УАФ через нетипову активність ставокМатч лідера УПЛ потрапив під підозру УАФ через нетипову активність ставок
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні позбавила спортивну федерацію статусу національної через фото з росіянкоюВ Україні позбавила спортивну федерацію статусу національної через фото з росіянкою
"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу
Федерація фехтування Норвегії відмовилася відправляти спортсменів на турніри через допуск росіян та білорусівФедерація фехтування Норвегії відмовилася відправляти спортсменів на турніри через допуск росіян та білорусів
"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни
Найкращий бомбардир в історії російського футболу втік з країни через війну в УкраїніНайкращий бомбардир в історії російського футболу втік з країни через війну в Україні
Українська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війнуУкраїнська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війну
В Іспанії допустили повернення України до заявки на проведення ЧС-2030 за однієї умовиВ Іспанії допустили повернення України до заявки на проведення ЧС-2030 за однієї умови
"Слава Україні та Грузії": грузинський боєць переміг росіянина на турнірі UFC у США"Слава Україні та Грузії": грузинський боєць переміг росіянина на турнірі UFC у США
Україна може втратити місце у заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією та Португалією – ЗМІУкраїна може втратити місце у заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією та Португалією – ЗМІ
"Скло затремтіло": український олімпійський чемпіон розповів про початок війни у Харкові"Скло затремтіло": український олімпійський чемпіон розповів про початок війни у Харкові
Последние новости
Подгружаем последние новости