"У зв'язку із впливом війни в Україні на економіку": Угорщина відмовилася від проведення ЧЄ з фігурного катання

Угорщина має економічні труднощі.

Угорська національна асоціація ковзанярського спорту оголосила про те, що відмовилася від проведення чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду у 2024 році, інформує ZN.ua .

Турніру в Угорщині не буде © Фото из открытых источников

"У зв'язку з тривалою війною по сусідству з нашою країною, її впливом на економіку та цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт, Угорська національна асоціація ковзанярського спорту після тривалого розгляду відмовляється від чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду 2024 року.

Асоціація відмовила Міжнародній спілкі ковзанярів (ISU) в організації через відсутність належних фінансових ресурсів для організації якісних змагань", - йдеться в офіційній заяві.

Зазначимо, що Угорщина планувала прийняти ЧЄ-2024 у січні 2024 року у Будапешті.